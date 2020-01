Auto in brand gestoken in Veenendaal

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

7:29 Speciaal voor bezoekers van One Way Ticket to Mars organiseert sterrenwacht Sonnenborgh een Sterrenkijkavond voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. De Kinderkijkavond begint om 19.30 uur met een interactieve kinderlezing over de hemellichamen die die avond te zien zijn. Vervolgens kunnen de trappen van de sterrenkoepels beklommen worden waar door grote telescopen de maan, sterren of planeten te zien zijn. Meer info op Facebook.