Auto in lichterlaaie op A2 bij IJsselstein: mag een plonsje nemen in ‘dompelbak’

Provincie Utrecht stelt miljoenen euro's beschik­baar om bodemda­ling af te remmen

De provincie Utrecht stelt voor 2022 en 223 in totaal 7,5 miljoen euro subsidie beschikbaar om bodemdaling in het veenweidegebied af te remmen. De subsidie is bedoeld voor activiteiten die de bodemdaling remmen en de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems verminderen.

7 juli