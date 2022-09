Auto knalt op paal langs A27 bij Groenekan en belandt in greppel; bijrijder naar het ziekenhuis

‘Waar zijn mijn spullen?’ Leven van flatbewo­ners is vijf maanden na gasexplo­sie nog steeds een puinhoop

Bijna alle gezinnen van de flat in Bilthoven, die op 21 april grotendeels werd verwoest door een gasexplosie, zijn onder de pannen. Maar voor veel bewoners is hun leven nog steeds een puinhoop. ,,Waar zijn onze spullen? We horen helemaal niets van de woonstichting. Mijn leven staat nog steeds op zijn kop.”

