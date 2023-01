Auto met gestolen kentekenplaten alsnog gevonden na bewust rammen garageboxen in Utrecht Overvecht

In Utrecht Overvecht is een auto in beslag genomen nadat deze betrokken bleek te zijn bij verschillende incidenten. In eerste instantie zochten agenten naar een voertuig vanwege een poging tot inbraak.

Die poging vond woensdagnacht rond 00.15 uur plaats op de Bantoedreef, aan de noordkant van de wijk. Daar was een auto tegen twee garageboxen aangereden. Toen agenten aankwamen na de melding van een getuige, was de auto verdwenen. Gepoogd was om in te breken bij een van de garageboxen, door deze te rammen.

Nieuwe melding over auto

Hoewel de auto in de buurt niet meer terug te vinden was, kwam niet veel later die nacht een nieuwe melding over een verdacht voertuig. Dat bleek te gaan om waarschijnlijk dezelfde auto.

De auto bleek als gestolen te zijn geregistreerd en was voorzien van gestolen kentekenplaten. Daarop is de auto in beslag genomen. Van verdachten was geen spoor meer in de omgeving.

Volledig scherm De geramde garage. © Politie

