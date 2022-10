Auto op tramspoor in Utrecht: bestuurder bleek onder invloed

met video Utrechters Claudia de Breij en Blanks stelen samen de show bij seizoensaf­slui­ting Beste Zangers

Donderdagavond was te zien hoe twee Utrechters samen op het podium stonden bij het tv-programma Beste Zangers. Claudia de Breij, geboren en getogen in Utrecht, zong samen met Blanks, geboren in Vleuten-De Meern, een Nederlandse versie van het nummer Fix You van Coldplay.

