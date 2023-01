Auto volledig in puin na crash, toch haalde Tim Coronel na 8549 kilometer finish van zwaarste Dakar ooit

Man (36) vrijgespro­ken van wild­west-tocht langs Woerden

De 36-jarige A.T. uit Maarssen is maandag vrijgesproken van levensgevaarlijk rijgedrag in Woerden. Het Openbaar Ministerie had 120 uur werkstraf en 6 maanden rijontzegging geëist. Maar de politierechter in Utrecht zag geen bewijs dat T. achter het stuur van een verdachte Ford Fiesta zat.

