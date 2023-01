Autobranden en bestookte hulpverleners in en rond Utrecht tijdens jaarwisseling: ‘Bizar en ontoelaatbaar’

De jaarwisseling is in Utrecht en omliggende gemeenten zonder grote branden of ongelukken verlopen. Wél regende het autobranden en kregen hulpverleners opvallend vaak te maken met geweld op straat in: Utrecht, Achterberg en Zeist. In Culemborg en Rhenen moest de ME ingrijpen.