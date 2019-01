Autobranden spannend - en gevoelig - thema in nieuwste escaperoom in Culemborg

Autobranden zijn het hete thema van de nieuwste uitdaging van escaperoom Binnenpoort in Culemborg. Een gevoelig onderwerp in de stad waar de afgelopen jaren tientallen auto’s in vlammen opgingen, weet ondernemer Bryan Klunder. Negatieve reacties heeft hij echter nog niet gehad.

In de escaperoom belanden deelnemers in een situatie waarin een drugsoorlog in de Betuwe woedt, waarbij ook auto’s in vlammen opgaan. Ze moeten de achtergronden ontrafelen om hun vrijheid te krijgen. Dat is zover bekend wel een wezenlijk andere achtergrond dan de actualiteit van Culemborg de afgelopen twee jaar. In die tijd gingen tientallen auto’s in vlammen op als gevolg van veronderstelde baldadigheid. Daarvoor zijn geen mensen aangehouden.

Nog geen negatieve reacties

,,Doel voor de deelnemers is niet om auto's in brand te steken, maar juist de daders te achterhalen”, zegt Klunder. ,,Er kwamen hier wel mensen naar buiten die lachend opmerkten dat ze nu wel een lintje van de burgemeester verdiend hadden omdat ze dat voor elkaar hadden gekregen.”

Volgens Klunder is het thema niet toevallig gekozen. ,,Onze eerste escaperoom speelt in het verleden. Mensen moeten daar munten verzamelen om toegang te krijgen tot de vrijstad Culemborg om zo te ontkomen aan hun schulden. Voor de tweede escaperoom zochten we iets in het heden. We merken dat mensen dat leuk vinden. We hebben geen negatieve reacties gehad dat mensen het niet passend vonden of zo. De meesten zijn juist positief.”

Er branden overigens geen echte auto’s in de escaperoom er komt ook geen vuur aan te pas. ,,We vertonen beelden van autobranden op een beeldscherm”, legt Klunder uit. ,,We hebben daarvoor bewust geen beeld uit Culemborg gebruikt om te voorkomen dat mensen hier een persoonlijke kwestie zouden meemaken.”