Automobilist crasht met gehuurde Audi in Maarssen en gooit vervolgens snel lachgastanks in de berm

De bestuurder van de Audi was al vaker betrapt op het onrechtmatig vervoeren van lachgas. Hij had een aantekening van het Openbaar Ministerie dat bij een volgende overtreding zijn voertuig in beslag genomen zou worden.

En dat is gebeurd. Ook kreeg hij een bekeuring voor het rijden in een groenstrook. ,,Het vermoeden bestaat dat hij hoogstwaarschijnlijk onder invloed van lachgas een voertuig bestuurde. Maar dat valt niet te bewijzen. Dan lijkt het kinderachtig een bekeuring te geven voor het rijden in de groenstrook, maar dan moet hij in elk geval betalen voor het vernielen van de groenstrook. Zijn verdiende loon’’, zegt een agent van het korps Stichtse Vecht op sociale media. ,,Hij heeft in ieder geval ook te hard gereden.’’ In de berm was een lang remspoor te zien. Beide auto's zijn in beslag genomen.