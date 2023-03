Automobilist is spoor bijster, tramverkeer tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein lang ontregeld

Vermeende ‘Hells Angels’ claimen dat ‘clubhuis’ een huiskamer is, zes verdachten vrijgela­ten

Is een kelder aan de Twijnstraat aan de werf in Utrecht een illegale kroeg van de Hells Angels of gewoon een pleisterplaats van een groepje oude vrienden? Dat is het twistpunt nadat de politie maandagavond een inval deed. De zes verdachten die werden aangehouden zijn inmiddels op vrije voeten. Pas als het politieonderzoek is afgerond wordt bepaald of het zestal wordt vervolgd.