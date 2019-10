Automobilist keert in Rhenen, veroorzaakt ravage

video Natuurlijk doet een tattoo pijn, maar dat houdt bezoekers van tat­too-beurs niet tegen

12:52 Van pijn vertrokken gezichten en ontblote armen, benen en bovenlijven dit weekeinde in de Beursfabriek in Nieuwegein. Voor het eerst sinds jaren streek er weer een tattoo-beurs neer in Midden-Nederland. Bezoekers konden bij ongeveer honderd tatoeëerders uit binnen- en buitenland terecht.