Automobilist knalt op boom in Odijk en rijdt daarna nog meters verder

Jerry: 'Antifa kreeg vrijbrief van de gemeente om de grondrech­ten van hun tegenstan­ders te saboteren'

Op een zaterdags rondje Singel stuitte ik op een demonstratie van de actiegroep Let women speak (laat vrouwen spreken). Die had ik gemakkelijk over het hoofd kunnen zien daar het aantal actievoerders zo gering was, dat het evengoed een vrijgezellenparty had kunnen zijn.