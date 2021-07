Automobilist overlijdt bij ongeluk op A28 bij De Bilt, snelweg weer vrijgegeven

Vanaf wanneer komt de vuilnisau­to niet meer langs in Utrecht? (en 5 andere dingen die je moet weten over afval)

8 juli Wie zijn plastic, blik en drinkpakken nog steeds netjes scheidt, kan daar komend najaar definitief mee ophouden. De gemeente Utrecht stopt in een groot deel van de stad met het apart ophalen van plastic. In plaats daarvan moet je op steeds meer plekken je ‘gewone’ huisvuil zelf naar een ondergrondse container brengen.