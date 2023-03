Automobilist rijdt bij Meubelboulevard BMW in de vernieling

VOETBAL TOTAAL CSW verslikt zich opnieuw, negenklap­per voor Nieuwkoop en dit gebeurde nog meer op de voetbalvel­den

CSW is nog altijd koploper in de tweede klasse, maar de club uit Wilnis verslikte zich zaterdag wel voor de tweede keer dit seizoen in dezelfde ploeg. Een niveau lager overtuigde Nieuwkoop opnieuw als koploper. In de laatste twee duels waren de oranjehemden maar liefst 14 keer trefzeker. Lees hier alles over de afgelopen speelronde in het amateurvoetbal.