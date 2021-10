Automobiliste rijdt kind op fiets van achteren aan en plet slachtoffer tegen boom

Yolanda (52) draaide de gaspitten open en wilde haar woning opblazen: ‘Had heel anders af kunnen lopen’

14:59 De 52-jarige Yolanda van V. draaide vorig jaar de gaspitten in haar huis open, zette er een waxlichtje bij en liep daarna de deur uit. Ze meldt haar actie bijna een uur later in een mailtje aan haar bewindvoerder. Buren sloegen alarm toen ze een enorme gaslucht roken. Volgens het Openbaar Ministerie was ‘een vonkje’ genoeg geweest om een explosie te veroorzaken.