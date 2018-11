Automobilisten opgelet: lange file op A12 bij Maarsbergen

Opnieuw geweld in Kanalenei­land: nu gewonde bij schietpar­tij in flat-por­tiek

7:11 Bij een schietincident in een portiek in de Utrechtse wijk Kanaleneiland is gisteren tegen middernacht iemand gewond geraakt. Volgens de politie zijn er buiten op straat meerdere schoten gehoord. Het is het zoveelste geweldsincident in korte tijd in deze buurt.