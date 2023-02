Autopech werd Melissa fataal toen ze werd aangereden door onoplettende vrachtwagenchauffeur

Met serie over dierencre­ma­tie maakt Utrechtse fotografe kans op Zilveren Camera

In 2018 won ze al de tweede prijs Zilveren Camera Nieuws Regio met haar serie over de SRV-man in Groenekan. En nu is de Utrechtse fotografe Fleur Wiersma opnieuw genomineerd. Ditmaal in de categorie Natuur en Wetenschap met haar foto’s over watercrematie. Maar wat is dat en hoe komt ze daarbij?

10 februari