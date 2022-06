Auto’s komen hier nog amper, nu worden het de duurste fietsenstallingen van Utrecht

Hoe verkeers­ader Westplein een groene oase moet worden (en waarom dat nog wel even duurt)

Het is nu -vriendelijk gezegd- niet het aantrekkelijkste stukje stad, maar over een paar jaar moet het drukke Westplein in Utrecht veranderd zijn in een rustig en groen woon- en verblijfgebied, waar je kunt kijken naar bootjes die langsvaren over de doorgetrokken Leidse Rijn. Wat gaat hier allemaal gebeuren en wanneer?

