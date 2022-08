Baas Vuelta: we komen ongetwijfeld terug naar Utrecht. ‘Enthousiasme was boven verwachting’

Vrijdag de ploegentijdrit en zaterdag de finish van de tweede etappe in Utrecht. Hoe kijkt u terug op beide dagen?

,,Het was boven verwachting. Als ik er één woord op moet plakken, dan zeg ik: geweldig. De samenwerking met de autoriteiten was uitstekend. Maar ik wil bovenal het publiek bedanken. Het enthousiasme voor de Vuelta was nog groter dan ik op voorhand had verwacht. En niet alleen in de stad, maar ook daarbuiten.’’

Zaterdag protesteerden boeren op verschillende plekken langs het parkoers. Bent u bang geweest dat ze de renners zouden tegenhouden?

,,We wisten dat ze actie wilden voeren en hebben hierover uitvoerig overlegd met de politie. Ik heb zaterdag tijdens de etappe net als iedereen de boeren langs de kant van de weg hun statement zien maken. Ze hebben op een respectvolle manier actie gevoerd en niet voor problemen gezorgd.’’

Wat blijft u bij als herinnering aan de start in Utrecht?

,,De ontvangst van de ploegen donderdag maakte al indruk op mij. Ik heb toen al gezegd dat Utrecht een stad is die gek is van fietsen. De passie voor fietsen zag en hoorde ik vrijdag en zaterdag ook terug langs het parkoers. Dat kan niemand zijn ontgaan, ook de renners niet. Door corona hebben we de start in Utrecht twee jaar moeten uitstellen, maar het was het wachten waard. Dit hadden we nodig na de twee jaar waarin corona ons parten speelde.’’

De Vuelta gaat nu verder in Spanje. Komt de ronde nog een keer terug naar Utrecht?

,,Ongetwijfeld. Wanneer is natuurlijk niet te zeggen. Maar nogmaals, het was geweldig dus waarom zouden we niet nog een keer terugkomen?’’

