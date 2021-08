Baasjes laten hond twee weken lang vastgebonden achter in tuin: ‘Het lag er bezaaid met hondendrollen’

Een herdershond, die volgens buren al twee weken lang aan zijn lot overgelaten in een tuin verbleef, is vandaag door de Utrechtse politie in veiligheid gebracht. De eigenaren zouden op vakantie zijn gegaan zonder zorg te dragen voor eten, drinken en verzorging.

Agenten troffen dan ook een dier aan dat vastgeketend zat in een tuin in de wijk Kanaleneiland, die inmiddels vol uitwerpselen lag. ,,Het dier lag aan een ketting en had zo'n anderhalve meter om zich te bewegen. Het lag er bezaaid met hondendrollen en ook zijn vacht zat helemaal onder", aldus een van de agenten die het arme dier aantrof.

Worst

Buren hadden opgemerkt dat het dier geen verzorging kreeg en de politie gealarmeerd. Omdat de herder aan zijn lot was overgelaten is de hond in beslag genomen. Het is naar een opvangcentrum gegaan ‘waar het wel de juiste aandacht en liefde krijgt', aldus de agent. ,,Aanvankelijk lukte het niet om hem in de bus te krijgen. We hebben hem geprobeerd te lokken met een stuk worst, maar toen dat ook niet werkte is een speciale hondenopvang uit Amsterdam ingeschakeld.”

In beslag genomen, verwaarloosde honden worden volgens de politie vaker naar dergelijke adressen gebracht, omdat baasjes een dier daar niet kunnen achterhalen. Adressen van dergelijke opvanglocaties zijn namelijk niet algemeen bekend.

Opzet of overmacht

Volgens een woordvoerder van de Landelijk Inspectiedienst Dierenbescherming is de kous daarmee niet af. Proces-verbaal is opgemaakt en na onderzoek zal het Openbaar Ministerie bepalen wat er gebeurt met de herdershond en op welke sanctie zijn baasjes kunnen rekenen. ,,Er zijn heel veel omstandigheden die kunnen leiden tot een situatie als deze en vaak is er veel aan de hand op persoonlijk vlak”, aldus woordvoerder Dik Nagtegaal. ,,Onderzoek zal moeten uitwijzen of er sprake is van opzet of overmacht.”

Is er sprake van een bewuste wetsovertreding, dan leidt dat volgens Nagtegaal meestal tot een boete. Er is dan vaak geen sprake van dat een dier nog teruggaat naar zijn baasje.

