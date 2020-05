Babypanda is een week oud: ‘Tot nu toe gaat alles goed’

Zwembad niet open? Duik de natuur in! Hier in regio Utrecht kun je wél zwemmen

11:20 De meeste zwembaden blijven nog even dicht, maar wie komend weekeinde al een verkoelende duik wil nemen, kan op genoeg plekken in Utrecht terecht. Bij De Strook in Maarssen bijvoorbeeld, of in de stad lekker van de brug duiken bij de oude Munt in het Merwedekanaal.