Bagels & Beans opent een nieuwe vestiging in Utrecht

indebuurtGoed nieuws voor liefhebbers van belegde bagels, koffie en energyboost-sapjes! Binnenkort opent er een nieuwe vestiging van Bagels & Beans in Utrecht. Niet helemaal nieuw eigenlijk, want op deze plek was ooit al een vestiging van de populaire lunchroom. Wie, wat, waar en wanneer: lees je hier.

Bagels & Beans vind je al op zes plekken in Utrecht. Vanaf 1 augustus opent de zevende locatie de deuren, en wel aan de Biltstraat 60. Net als bij de andere vestigingen in Utrecht en de rest van het land kom je er voor een belegde bagel, een kop koffie of een sapje. Neerploffen kan hier zowel binnen, als buiten op het terras.

Franchisenemers

Aan het roer van de nieuwe vestiging staan franchisenemers Nienke Kroneman en Dave Tieft. Zij openden tien jaar geleden hun eerste Bagels & Beans-vestiging aan de Amsterdamsestraatweg. De opening van de nieuwe vestiging aan de Biltstraat is extra bijzonder. Utrechts eerste Bagels & Beans-vestiging was hier ooit al gevestigd. Het is dus eigenlijk een heropening. De nieuwe eigenaren van de espressobar kwamen er regelmatig over de vloer voordat ze hun filiaal aan de Amsterdamsestraatweg openden. “We geloofden altijd al in de locatie en hoefde daarom ook niet te twijfelen om onze handtekening te zetten”, zegt Nienke. “Het zit natuurlijk dicht bij het centrum, veel mensen fietsen en lopen via deze straat naar de stad.”

Volledig scherm Dave en Nienke. © Privéfoto

Ontspannen sfeer

De afgelopen tijd is het monumentale pand aan de Biltstraat flink onder handen genomen. Het doel? Een ontspannen sfeer creëren.“Denk aan heerlijke loungebanken, fijne werkplekken achterin en een mooie hoge tafel. Daarnaast hebben we een leuk tuintje waar we een vlonder laten bouwen”, zegt Nienke. Dave vult aan: “Naast het frisse interieur, zorgt het gloednieuwe aircosysteem ervoor dat iedereen in een fijn klimaat kan ontspannen, kletsen en werken.”