Baggeraars komend jaar hard aan het werk in Nieuwegein: sloten Park Oudegein uitgediept

En komen in de loop van het jaar ook een groot aantal watergangen in de rest van de gemeente aan de beurt. Die werkzaamheden duren tot de zomer van 2024, verwacht Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).

De werkzaamheden in Park Oudegein zijn deze week begonnen, waarbij vooral in het noordelijk deel van het park gewerkt wordt. Het baggeren is volgens de gemeente Nieuwegein nodig om de sloten diep genoeg te houden, zodat het water aan- en afgevoerd kan worden. Ook draagt baggeren bij aan een betere waterkwaliteit.