Balkons van flat in Maarssen zijn onveilig, hekken moeten beschermen tegen instortingsgevaar

Bewoners van drie flats in Maarssen mogen voorlopig niet op hun balkon zitten. Schilders sloegen alarm nadat zij tijdens onderhoudswerkzaamheden opvallende schade ontdekten. Uit nadere inspectie bleek dat de balkons onveilig zijn. Vanwege instortingsgevaar zijn de appartementen afgezet met hekken. ,,We hebben bewoners aangeraden de boel op slot te doen.”

De balkons van drie appartementencomplexen op de Nicolaas Maesstraat in Maarssen blijven voorlopig leeg. Donderdagmiddag kregen bewoners het dringende advies om tot nader orde binnen te blijven, omdat gevaar voor instorting dreigt. Woningbouwcorporatie Portaal is gedeeltelijk eigenaar. Een ander deel van de appartementen behoort toe aan particulieren.

Woordvoerder Esther Visser legt uit: ,,Schilders waren bezig met regulier onderhoudswerk, toen zij schade ontdekte aan de ophangpunten, kolommen en voetplaten. De Vereniging van Eigenaren heeft een constructeur ingeschakeld om dat te onderzoeken. Hij constateerde dat het niet veilig is om op de balkons te verblijven. Daarom mogen ze per direct niet meer gebruikt worden. Bij één complex weten we zeker dat het niet veilig is. Daarnaast staan twee identieke gebouwen, daar hebben wij uit voorzorg gehandeld. In totaal gaat het om driemaal 24 huishoudens.’’

Vluchtroute

Rondom de appartementen zijn hekken geplaatst, zodat voetgangers niet onder de balkons kunnen lopen. In geval van nood kunnen bewoners nog wél gebruikmaken van het balkon. ,,In theorie kunnen ze er natuurlijk wel op. Wij sluiten ze niet af. Het is ook een vluchtroute. Maar we hebben bewoners wel aangeraden om de boel op slot te doen, zodat kinderen of bezoekers niet per ongeluk naar buiten gaan.”

Binnenkort krijgen bewoners meer duidelijkheid tijdens een informatiebijeenkomst. ,,De Vereniging van Eigenaren onderzoekt wat er precies aan de hand is en wat er moet gebeuren om de balkons weer veilig te maken. Dit is een onwenselijke situatie, zeker in deze tijd. Tegen het einde van volgende week hopen wij meer informatie te kunnen geven.”

