Bankje in parkeerkelder vat vlam, Meernse supermarkt kort tijd ontruimd

Sneu! Oude zwaan raakt verstrikt in vishaak en -draad

Een zwaan is donderdagmiddag in Houten verstrikt geraakt in een stuk vissersdraad met haak. Het dier was volgens Zwanenbeheer Houten erg strijdlustig toen werd geprobeerd hem te bevrijden, maar met hulp van de dierenambulance en een passerende motoragent is dat toch gelukt.

28 oktober