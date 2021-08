Bart (59) redde op snelweg vrouw uit brandende auto: ‘Ze probeerde haar vriend nog te bellen’

‘Vloeken in de kerk’ bij deze nieuwe expositie in Culemborg

1 augustus Vloeken in de kerk? Het is maar hoe je het bekijkt. In elk geval hangt een levensgroot ‘OMG’ in een zijbeuk van de Grote of Barbarakerk van Culemborg. Het is een van de kunstwerken van Dan liever de lucht in, een expositie ‘op hoogte’ die 31 juli opent.