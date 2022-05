Bart ziet droom uitkomen: ‘Ik heb nu mijn eigen visvijvijver’

De ziltige geur van vis, de stilte van een fraaie groene omgeving: dat is wat je wilt als visser. 1 juni 2022 opent visvijver De Wilgenplas in Maarssen voor fanatieke sportvissers én voor recreanten die zin hebben om een grote vis aan de haak te slaan. Eigenaar Bart van Putten vertelt over zijn droom.

Wat voor vijvers hebben jullie precies?

,,Wij hebben in totaal twee visvijvers. De eerste is een karpervijver en daar zitten karpers in tot 5 kilo. Dit is vooral bedoeld als wedstrijdvijver voor de vaste hengel en de lichte werphengels. De andere vijver die we hebben is de suprisevijver. De naam zegt het al, daar is het een verrassing wat je vangt. Wij hebben daarin vier verschillende soorten karpers en een steur.’’

Er zijn veel natuurplassen in de regio Utrecht, waarom nu een speciale visvijver?

,,Mensen betalen om te kunnen vissen en in een visvijver hebben ze een verhoogde kans om een vis te vangen. Het concept is erg in trek onder sportvissers. Het is niet normaal hoe hard het al gaat. Mensen vragen al of ik een plekje vrij wil houden op 1 juni. Maar goed, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ik verwacht een lange rij!”

Is vissen eigenlijk een mannensport?

,,Ja zeg het maar. Bij ons komen ook wel vrouwelijke vissers langs. Maar omdat vissen wellicht toch wat viezigheid met zich meebrengt, zijn vissers wel vaker mannen dan vrouwen. Wel zie ik dat steeds meer vrouwen gaan vissen.”

Wat is de grootste vis die je zelf hebt gevangen?

,,Ik heb ooit een schubkarper van 38 pond gevangen. Dat was denk ik de grootste vis die ik ooit heb gevangen. De grootste vissen die hier in de vijver zwemmen, zijn rond de 23 pond.”

Wat is het mooiste aan vissen?

,,Het mooiste van vissen is de rust, de omgeving waar je meestal zit en dat je kan ontspannen. Ik ben begonnen toen ik 4 jaar oud was. Ik mocht met mijn opa mee naar de polder toen ik een zwemdiploma had. Maar goed, het is niet zo moeilijk om er mee in aanraking te komen, als je in een plassengebied woont.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.