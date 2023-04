Bas Dost staat op bij FC Utrecht en duwt FC Groningen verder de afgrond in

Vrouw en hond gered uit brandende woning op de Verlengde Hoogra­vense­weg

De Utrechtse brandweer heeft een vrouw en een hond gered uit een brandende woning op de Verlengde Hoogravenseweg. De zolderverdieping van de woning is volledig uitgebrand. ‘t Goylaan is vanwege de inzet van de brandweer in beide richtingen afgesloten.