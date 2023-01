Basketbal: Jolly Jumpers in kwartfinale bekertoernooi na ruime overwinning bij Cangeroes

Stads­schouw­burg Utrecht start pilot om basis­school­leer­lin­gen meer te leren over theater

De Utrechtse Stadsschouwburg begint in het voorjaar een nieuw lesproject op drie basisscholen in Overvecht. Daarbij krijgen leerlingen uit groep 7 en 8 het vak drama en les over de verschillende bedrijfsonderdelen uit het theater.

25 januari