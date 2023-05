Basketbal: Uitsmijters drie periodes op schema voor finaleplek in promotiedivisie

27.000 bezoekers voor nat Bevrij­dings­fes­ti­val Utrecht: ‘Na regen komt zonne­schijn’

Flinke regenbuien trokken over de stad, maar het Utrechtse Bevrijdingsfestival viel niet in het water. Het muziekevenement trok zo’n 27.000 bezoekers, die - gehuld in poncho’s - luisterden naar optredens van onder andere MEAU en Snelle & De Lieve Jongens Band.