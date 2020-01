Basketballer afgetuigd en getaserd: politie zoekt getuigen

video Vuurwerk­show De Bilt? Goed idee, maar over de locatie heerst nu al verdeeld­heid

19:49 Burgemeester Sjoerd Potters (VVD) wil een centrale vuurwerkshow in De Bilt tijdens de jaarwisseling. Goed idee! Maar waar dan? Voor het gemeentehuis in Bilthoven, op een weiland in Maartensdijk, of ieder jaar een wisselende locatie? De discussie is losgebarsten.