Bedreigingen en eieren tegen huizen in Utrecht gegooid om regenboogvlag: ‘Ontoelaatbaar’

Krijg je geen genoeg van de Canal Pride? In oktober is het zelfs een week lang feest in de stad

Hand-in-hand lopen voelt niet overal in de stad als veilig en geweld tegen homo's neemt toe. Juist dáárom willen Simon Timmerman en Petra Luiken laten zien dat liefde sterker is dan haat. In oktober houden ze een gloednieuw festival dat als doel heeft de lhbti-gemeenschap beter zichtbaar te maken.