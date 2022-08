Bedrijf geeft strijd om zonnepark op, maar is Maartensdijk er definitief vanaf?

Luisterboe­ken vindt schrijf­ster en columnist Marjan Berk een gruwel, en dús opent ze een mini-bieb

Marjan Berk gruwelt van luisterboeken. Het is de dood van het lezen, vindt ze. Om het belang van boeken en woorden nog eens te benadrukken, was ze in Doorn om een mini-bieb te openen. ‘Lezen is het leukste wat er is.’

30 augustus