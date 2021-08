Bedrijfspand in Nieuwegein beschadigd bij explosie

Drugsruzie ontaardt in steekpar­tij in apparte­ment in Utrecht: één gewonde en één arrestatie

26 augustus Een ruzie is in de nacht van woensdag op donderdag ontaard in een steekpartij in een appartementencomplex aan de Nijeveldsingel in Utrecht. Daarbij is een 35-jarige man uit Utrecht gewond geraakt. De politie heeft een 45-jarige Utrechter aangehouden.