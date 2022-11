Bedrijven met hoge energierekening kunnen geld van gemeente Utrecht krijgen

Dit team wint de Groate Utreg Kwis! (en de teamcap­tain komt uit Haarlem)

Team Bierkaai is zaterdagavond winnaar geworden van de Groate Utreg Kwis. In de bibliotheek aan de Neude wonnen stadsgids Johan Le Fèvre en vader (Rob) en dochter (Lynn) Van Rijnsoever de wedstrijd die in het teken van 900 jaar Utrecht stond. ,,Het was pittig, maar de anderen hebben het gevecht tegen de bierkaai verloren.’’

