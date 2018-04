Bejaarde bewoner ‘handgranaatwoning’ hoopt op een grap

De 80-jarige bewoner van de Margrietstraat in Nieuwegein kan de vondst van twee handgranaten voor zijn woning niet plaatsen. Buurtbewoners in Vreeswijk zijn alle onrust inmiddels spuugzat. Voor de tweede maal in korte tijd werd hun buurtje plaats delict na het aantreffen van handgranaten.

Even voordat de politie rond 11.00 uur bevestigt dat de twee handgranaten die vanmorgen in de Nieuwegeinse wijk Vreeswijk gevonden werden echt bleken te zijn, wordt de 80-jarige bewoner gevraagd zijn verklaring af te komen leggen op het politiebureau.

Zijn vrouw krijgt hetzelfde verzoek. Ze zijn zich rot geschrokken. ,,Ik woon hier soms. Zomers zitten we vooral op mijn boot. Mijn vrouw ging vanmorgen de hond uitlaten. Ze zag meteen dat er iets geks lag. Ze wilde die dingen nog eigenhandig weggooien, maar nadat ze mij wakker had gemaakt, hebben we toch maar de politie gebeld.’’

Grap

Eén handgranaat lag voor het huis, de ander onder hun Volkswagen die recht voor de voordeur stond. Hij zucht: ,,Wie dit gedaan heeft? Ik hoop echt op een grap. Van een kroegmaat of zo. Maar als dat zo zou zijn, dan nog zit ik op dit soort dingen niet te wachten.’’



Hij kijkt rustig naar de verrichtingen van de EOD. De explosievenopruimingsdienst gaat zoals altijd voorzichtig te werk. Een eerste inspectie doet al vermoeden dat het hier niet om speelgoedexemplaren gaat. Buurtbewoners die niet in hun huizen mogen, zijn opgevangen in Fort Vreeswijk. Sommigen bewoners werden gewekt door agenten die over de schuttingen klommen omdat ze zeker wilden weten dat er niemand meer in de woningen zou zijn.

Speelfilm

Wéér zijn ze onderdeel van een verhaal dat veel weg heeft van een speelfilm, maar harde realiteit is. In februari was het raak in de aanpalende Beatrixstraat. Daar werd het huis op nummer 13 beschoten, er werden handgranaten gevonden en een school werd ontruimd.

,,Ik ken die bewoner van dat huis in de Beatrixstraat wel, maar niet meer dan dat. Waarom ze nu voor mijn huis liggen? Een vergissing of een grap hou ik het op. Ik heb een horecaverleden, heb daar niet altijd vrienden in gemaakt, maar dat was dertig jaar terug. Ik kan me niet voorstellen dat er nu nog iets speelt.’’

Rolluiken

Buurtbewoners zijn het zat dat er steeds politie in de straat is. Ze zeggen dat de bewoner van het pand aan de Beatrixstraat – dat nu voor drie maanden is dichtgetimmerd op last van de burgemeester – voorheen ook een woning in de Margrietstraat had. Maar bevestigd wordt dat nergens.

,,Laten we hopen dat die gast niet terugkeert. Dat zou na drie maanden kunnen. Dat kunnen ze de buurt niet aandoen. Nooit is er iets aan de hand hier, de laatste maanden is het bal,’’ zegt een bewoner van Rozenoord, een flatje dat zicht had op de huidige plaats delict en de vorige. ,,En precies bij de huizen waar rolluiken zitten. Kan toeval zijn, maar toch.’’