Bekende winkeldief met gestolen bier en winkelontzegging opgepakt in Utrecht

Zo ziet het nieuwe uitshirt van FC Utrecht eruit (en het is écht Utrechts)

FC Utrecht heeft vrijdag het nieuwe uitshirt voor komend seizoen gepresenteerd. Het shirt is ontworpen door de Britse sportkledingfabrikant Castore. In het shirt is de Utrechtse Domtoren verwerkt. ,,Elke Utrechter ziet het meteen", staat op de website van FC Utrecht.