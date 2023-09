Bekerduel SMVC Fair Play - CDW gestaakt: dit zijn de uitslagen in het regionale amateurvoetbal

opinie ‘Overlast Bollendak en Lombok is een landelijk probleem’

Utrecht kan de huidige overlast en asielproblematiek, die zich de laatste tijd vooral uit in groeiende overlast van zogenaamde ‘veiligelanders’ bij het Bollendak en in de wijk Lombok in Utrecht, niet alleen oplossen. Daarvoor is meer ondersteuning van het Rijk en andere gemeenten cruciaal, zo betogen Maarten Koning (fractievoorzitter) en Venita Dada-Anthonij (raadslid asiel & migratie) van D66 Utrecht.