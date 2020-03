Bekijk hier de minuut stilte om 10.43 uur op het 24 Oktoberplein

Nederland is uitgestor­ven, maar de Kanaal­straat niet; ‘Als het zonnetje schijnt, is het hier altijd druk’

10:07 Op de zonovergoten, rommelige Kanaalstraat in de Utrechtse wijk Lombok is het deze dinsdagmiddag nauwelijks echt rustig te noemen. Auto’s rijden af en aan, klanten buigen zich over fruitkraampjes en buurtbewoners struinen over de lange stoep.