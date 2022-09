Bekijk hier de tussenstand in de Gouden Pollepel

De Bilt onthult gedenk­plaat­je op geboorte­huis van de Wereld Meteorolo­gi­sche Organisa­tie

In De Bilt is belangrijke meteorologische geschiedenis geschreven. Hier was het eerste secretariaat van de voorloper van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) gevestigd. Dit is nu bestempeld met een gedenkplaatje op het gebouw.

15 september