Belabberd internet buitengebieden Lopik eindelijk verleden tijd: aanbieders glasvezel staan in de rij

Kledingpas voor arme kinderen en verruiming van bijzondere bijstand: zo pakt Utrecht armoede aan

In haar vier jaar als wethouder heeft Linda Voortman (GroenLinks) nog nooit zulke schrijnende situaties gezien. Steeds meer mensen in Utrecht komen in de problemen door de forse gasprijs en hoge inflatie. Voortman probeert de pijn te verlichten met verruiming van de bijzondere bijstand, een kledingpas voor kinderen uit kwetsbare gezinnen, en een lobby richting het kabinet van Mark Rutte.

16 september