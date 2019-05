Ben je verplicht om te stoppen voor het illegale zebrapad in Veenendaal?

De vraag is actueel, nu bij het horecaplein aan de Tuinstraat in Veenendaal door onbekenden een zebrapad is aangebracht. Vermoedelijk uit protest tegen hardrijders in de straat.

Maar het antwoord is eenvoudig: ja, je bent verplicht te stoppen en ja, een eventuele bekeuring voor het negeren van het zebrapad is gewoon geldig. ,,Elk wit zebrapad is rechtsgeldig. Dat staat in de wet”, legt verkeersdeskundige Max van Kelegom uit Maarssenbroek uit. Ook als er iets niet klopt aan het zebrapad. Zoals in dit geval de verkeerd aangebrachte haaientanden en een deels over de stoep is geschilderde streep. Ook dat de oversteekplaats met grondverf is aangebracht in plaats van met echte wegenverf, maakt voor een eventuele bekeuring niets uit.

Al in 1986 besloot de Hoge Raad over een soortgelijk geval. In dit beroemde ‘gele streep-arrest’ had de huismeester van een flat in Den Haag eigenhandig een gele streep getrokken langs de stoep, om te voorkomen dat er voor de ingang van de flat zou worden geparkeerd. Een automobilist die wist dat de huismeester de gele streep had geschilderd, zette zijn auto er toch neer en kreeg prompt een bekeuring.

Vertrouwen

De automobilist vocht de bekeuring aan, maar de Hoge Raad overwoog uiteindelijk dat het niet aan weggebruikers is om te bepalen of een verkeersteken conform de richtlijnen is aangebracht. Dat is, aldus de Hoge Raad, ook niet in het belang van de verkeersveiligheid. Een nietsvermoedende voetganger die een ‘illegaal’ zebrapad oversteekt, moet er immers op kunnen vertrouwen dat hij niet van de sokken wordt gereden.

Zebrapaden in andere kleuren, zoals het regenboogzebrapad in de binnenstad van Utrecht, zijn niet rechtsgeldig, volgens Van Kelegom. ,,Als je daarop oversteekt zonder bijvoorbeeld groen licht is het niet altijd zo dat de voetganger onschuldig is als er wat gebeurt. De enige uitzondering hierin wordt gemaakt bij werk in uitvoering, dan is het zebrapad soms geel. Maar dan staat er vrijwel altijd een extra bord bij.”