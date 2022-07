Ben jij gek op artistieke hebbedingetjes? Dan is deze markt op het Vredenburg iets voor jou!

Koop hier een origineel cadeau voor een van de honderden verjaardagen die je gepland hebt deze maand. Of scoor een nieuwe must-have voor in huis. Je vindt producten in de categorie: kleding, design, kunst, sieraden, speelgoed, gadgets, vintage en interieur.

Heb je er trek van gekregen? Breng dan een bezoekje aan de eetkraampjes voor een hapje of drankje to go. Bij het Swan Market-barretje kun je terecht voor biertjes en vinootjes. En voor de koffieliefhebbers is er een barista.

Neem je kind(eren) gerust mee. Voor hen is er een zweefmolen, springkussen en kleurtafel om zich te vermaken. De markt is aanstaande zondag 24 juli tussen 11.00 en 17.30 uur en de entree is gratis.

Platform voor creatieve ondernemers

Swan Market is een platform voor startende, creatieve ondernemers die hun producten aan het grotere publiek willen tonen. Dit uit zich in een lifestyle markt – zowel online als offline – waar een erg divers creatief aanbod te vinden is.