Benevelde spookrijder op weg naar prostituee doodt op A12 met 160 per uur Edenaar (19): 5 jaar cel

videoDe 30-jarige Almeloër die in mei 2020 als spookrijder op de A12 een 19-jarige Edenaar doodreed, is veroordeeld tot veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar. Ook krijgt hij een rijverbod van 11 jaar.

De jonge Edenaar was blij dat hij eindelijk zijn verblijfsstatus te pakken had. Want dat maakte de weg vrij voor zijn familie uit Somalië om ook hierheen te komen. Aan al die hoop kwam op 29 mei 2020 een bruut einde. De 19-jarige Edenaar had geen schijn van kans toen een 30-jarige spookrijder in het holst van de nacht bovenop de auto klapte waar hij in zat.

Het slachtoffer was vanaf zijn werk bij een bandenfabriek in Vianen op weg naar huis in Ede, waar hij nooit aan zou komen. Zoals zijn familie ook de zware gevolgen van zijn dood ondervond. Want niet alleen moeten ze de jongen voor altijd missen, ook door de gezinshereniging ging een streep. Zodat de ouders nog altijd in een vluchtelingenkamp verblijven.

Dodelijke cocktail

Het zijn allemaal (in)directe gevolgen van het besluit van de 30-jarige Almeloër om op de bewuste dag van de fatale crash - terwijl zijn rijbewijs was ingenomen - in zijn net aangeschafte auto te stappen. Terwijl hij een joint, twee kalmeringstabletten en ‘een pil op had die hij bij een junk had gekocht’. Hij had dikke stress bovendien. Vanwege een ruzie die hij met zijn ex had over de omgangsregeling van hun kind.

Het bleek een dodelijke cocktail, want op weg naar een prostituee in Utrecht rijdt de man volgens het Openbaar Ministerie 44 kilometer over de verkeerde weghelft. Op hoge snelheid. Tussen de 156 en 176 kilometer per uur. Met alle gevolgen van dien.

Engeltje op hun dashboard

Diverse auto's weten de spookrijder te ontwijken. Door kordaat ingrijpen van bestuurders, of omdat ze gewoon vreselijk veel geluk hebben dat ze de baan van de spookrijder - die slalommend over de weg gaat- niet kruisen. Ze hadden - bleek uit de beelden die tijdens de rechtszitting werden getoond - met recht een engeltje op hun dashboard die nacht. Ook twee politieagenten - ze willen de spookrijder tot stoppen brengen - weten maar net hun vege lijf te redden.

Het OM - dat zeven jaar cel plus een rijontzegging van twintig jaar eiste- zei gerede aanwijzingen te hebben dat er opzet in het spel is geweest. Omdat de Tukker vlak na het ongeval zou hebben gezegd dat hij een valse verklaring afgelegde ‘om zich in te dekken’. ,,Hij deed 44 kilometer lang nergens een poging om uit te wijken. Nam nergens de kans om van de weg te gaan of te keren. Terwijl hij rakelings andere weggebruikers passeerde.’’

Opzet?

Tijdens de zitting drie weken geleden weersprak de Almeloër die aantijging van de openbaar aanklager ten stelligste. ,,Opzet? Ik ben zo niet. Het is vreselijk wat er is gebeurd. Ik heb een verkeerde afslag genomen. Denk dat ik een black-out heb gehad, omdat ik bepaalde middelen heb genomen. Het OM ziet mij als een moordenaar, maar dat ben ik niet. Ik ben geen jongen die denkt: ik ga vandaag even een onbekende doodrijden. Voor de crash ben ik vier, vijf auto's tegengekomen. Als ik iemand wilde doden, had ik dat dus eerder kunnen doen. Het liefst haal ik het slachtoffer terug op aarde, maar dat lukt me niet.’’