Benno (55) hielp automobiliste bij autobrand, maar kreeg daarna boete voor te hard rijden

Biertje drinken op de Neude? Wel eerst reserveren en bestellen met de app

13 mei Je biertje bestellen via een app op je telefoon, of de Neude binnenkort betreden door middel van een aparte ingang. De Utrechtse terrassen volledig ‘coronaproof’ maken vereist op sommige plekken een hoop creativiteit van horecaondernemers. En hoewel nog niet duidelijk is hoeveel ruimte de cafés precies krijgen, hebben uitbaters de plannen al klaarliggen. ,,De kroeg moet weer naar bier ruiken.”