Bentley van 212.000 euro aan diggelen bij aanrijding op kerstavond in Tienhoven

Schaken in Máximapark is razend populair, maar zonder extra borden dreigt schaakmat, zegt Jesús (50)

24 december Elke zondagochtend is het vaste prik; schaken in het Máximapark in Leidsche Rijn. De opkomst is groot en er zijn te weinig schaakborden, daarom is initiatiefnemer Jesús Medina Molina een petitie gestart voor extra schaakborden.