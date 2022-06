Berg snoeiafval vliegt in de fik, brandweer zet extra mensen in om nieuwe brand te voorkomen

Krakers voelen zich ‘slachtof­fer van de wooncrisis’ en trekken in schoolge­bouw: ‘Huren of kopen lukt niet’

De spaanplaat voor de ramen is weggehaald, het stof is opgeveegd, verspreid door het gebouw zijn matrassen neergelegd en de koffiepot pruttelt. Een groep krakers heeft een voormalige school in Zeist overgenomen. Ze wonen er nu twee weken en hopen dat ze mogen blijven. Gemeente Zeist, die eigenaar is van het pand, heeft geen idee wat ze met de ongenode gasten aan moet.

