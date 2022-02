Berner Sennen belandt op de snelweg bij ring Utrecht en zorgt voor chaotische situatie

In de buiten­lucht werken aan spierbal­len en wasbordjes; wijk De Hagen krijgt CrossFit-toe­stel

De afspraak was dat in de Viaanse wijk De Hagen een hangplek zou komen, maar jongeren wilden bij nader inzien toch liever ‘iets sportiefs’ in plaats van alleen maar chillen. Wethouder Tirtsa Kamstra schakelde snel en opent komende vrijdag het eerste CrossFit-toestel in de buitenlucht in deze wijk.

23 februari