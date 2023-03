Beroemde boom in Amelisweerd naast A27 grijpt naast Europese titel, maar in Utrecht geven ze niet op

Is hij teleurgesteld? Wel een beetje, moet Ton Cornelissen bekennen. Want hoe mooi zou het zijn geweest, als de Markiezeneik in Amelisweerd er met de Europese titel vandoor was gegaan? ,,Dat zat er niet helaas niet in. Maar we hebben wél ons doel behaald, dat is het belangrijkste.’’