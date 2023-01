Beschermheilige van Utrecht weer terug op de Domtoren

Waarom een Utrechter nooit trots over ‘t stadsjie zal praten: ‘Wij willen niet bij die kapsone­slij­ers horen’

,,Wees een ambassadeur van Utrecht en vertel dit jaar minstens drie mensen buiten de stad waar jíj trots op bent in Utrecht.” Het was een hartstochtelijke oproep van burgemeester Sharon Dijksma in haar nieuwjaarsspeech maandagavond. Maar waar zijn Utrechters nou eigenlijk trots op én waarom praten ze daar dan nooit over?

3 januari